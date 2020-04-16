تبوك 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة تبوك أعمال الإصحاح البيئي،لاسيما فيما يتعلق بالتعقيم والوقاية خلال وقت منع التجول،استكمالاً لجهودها الاحترازية على نطاق واسع في مدن ومحافظات المنطقة كافة للتصدي لفيروس كورونا المستجد .وركزت الأمانة على رش وتعقيم الممرات وواجهات التجارية المباني والمحلات والأرصفة والشوارع وأجهزة الصرف الآلي، وأماكن التلامس وأسواق النفع العام ومراكز التسوق، بمشاركة أكثر من 4 آلاف عاملاً منتشرين في جميع أنحاء المنطقة مجهزين بآليات خاصة وأجهزة خصصت لهذا الأمر ،وأضافت الأمانة أن أعمال التنظيف والتعقيم التي تقوم بها والبلديات الفرعية والتابعة لها تجري على مدار اليوم، إضافة إلى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين ، مؤكدة حرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة في عملية التطهير والتعقيم لتوفير بيئة صحية وآمنة في جميع الأوقات، بالتعاون مع مختلف الجهات وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة ، وشددت أمانة تبوك على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيةً الجميع إلى الاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام .من جهة أخرى، قدَّمت الأمانة العديد من خدماتها البلدية لمستفيديها ، استمراراً لتقديم الخدمات التي تحرص عليها للمستفيدين إلكترونياً من جميع الإدارات في الأمانة والبلديات الفرعية.// انتهى //02:16ت م0275