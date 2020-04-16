دكار 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أنه خلال إجراء 227 فحصا، تم اكتشاف 15 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.وأشار البيان إلى أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال بلغ ما مجموعه 314 حالة منذ 2 مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.// انتهى//02:19ت م0279