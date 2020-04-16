نواكشوط 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واساعلنت السلطات الصحيه في موريتانيا تماثل اول مصاب بفيروس كورونا على اراضيها للشفاء.ويتعلق الامر بعامل استرالي لدى شركة خاصة كان قد ابلغ السلطات الموريتانية باصابته بالفيروس.الى ذلك اعلن وزير الصحه الموريتاني تماثل حالتين من المصابين بكرونا للشفاء، مؤكدا ان وزارته ستعيد اجراء الفحوصات على المصابين للتاكد من خلوهم من الفيروس.يذكر أن موريتانيا أعلنت تسجيل سبعة إصابات بالفيروس إلى حد الساعة على أراضيها.// انتهى//02:40ت م0280