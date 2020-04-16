طرابلس 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،إعلان اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» ،تنفيذ حظر كلي ابتداءً من الجمعة، ولمدة 10 أيام، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 35 إصابة، موضحة أن الحظر سيترتب عنه،منع كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية.وأشارت الصحف إلى الإتصال الهاتفى بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف،وتم خلاله بحث التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا،كما تناول توجه المجتمع الدولي نحو تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحكومة مُوحدة تُمثل جميع الليبيين، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.وتناولت الصحف تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا إنه لن يسمح بإقامة أجسام مضادة لهياكل وأجهزة ومصالح الوزارة في المدن الغربية «المحررة» عامة، ومدينة صبراتة خصوصا،مشددا على ضرورة ملاحقة جميع الخارجين عن القانون، منوها بأن الوزارة ستضرب «بيد من حديد» من يمس بأمن واستقرار الوطن.وتطرقت الصحف إلى تعبيربعثة الأمم المتحدة للدعم، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، وتدين الأعمال الانتقامية في المدن الساحلية الغربية والقصف العشوائي على طرابلس،مشيرة إلى اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، الذي أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.وعرجت الصحف عى بيان قالت سفارة الولايات المتحدة ، إنه يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس (كورونا) وليس بعضهم البعض، منبهة إلى أن تصاعد العنف من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في البلاد،إن إطالة أمد النزاع في ليبيا يعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحوّل الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.// انتهى //06:34ت م0006