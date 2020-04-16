الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بأمر الملك.. 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.ولي العهد: المملكة تواصل دورها في استقرار المنطقة والعالم.أمير الرياض ونائبه يثمنان الجهود الميدانية لمنتسبي أمانة المنطقة.«الخارجية» تشيد بنجاح الأمن المصري في إحباط عملية إرهابية وشيكة.تعديل نظامي التوثيق واستيراد المواد الكيميائية.«الصحة»: انشروا الطمأنينة وتجنبوا قلق «كورونا».إنشاء محكمتين تجاريتين في المدينة المنورة وأبها.إطلاق أول وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر.«التأمينات الاجتماعية» تدعو القطاع الخاص إلى التقدم بطلب دعم «ساند» قبل انتهاء المهلة المحددة.«الداخلية» : عــزل حي الأثير بمدينة الدمام.وفاة مطلوب أطلق النار على رجال الأمن أثناء القبض عليه.وزير التعليم يوجه بتسليم 3445 مبنى تعليمياً دعماً لجهود البلدية للحد من كورونا.إسرائيل تضيق على «الأونروا» في مكافحة كورونا.الأمن المصري يقضي على خلية إرهابية بالقاهرة.مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في مأرب والجوفمليونا مصاب بكورونا في العالم.// يتبع //07:47ت م0008