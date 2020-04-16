القاهرة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدول المصرية قادرة على مواجهة الإرهاب وحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات.وأخبرت بأن صندوق النقد الدولي أكد عدم تقدم مصر بطلب للحصول على أي تمويل جديد ضمن التمويلات التي يقدمها الصندوق لمواجهة تحديات أزمة جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصاديةالمختلفة.وأشارت إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل إصابة 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 2502 حالة، تعافي منهم 553 حالة في حين بلغ إجماليالوفيات 183 حالة.وسلطت الضوء على اتفاق وزراء مالية مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول الفقيرة بداية من شهر مايو المقبل وحتى نهاية العام الجارى.ونوهت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واجه موجة غضب دولية عارمة وانتقادات حادة عقب قراره بوقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بسبب إدارتها لأزمة جائحة كوروناوترويجها للمعلومات المغلوطة التي نشرتها الصين مما أدى للتفشى الواسع للفيروس.وتحدثت عن إعلان روسيا اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على عقد قمة لمناقشة النزاع في ليبيا وغيرها من الأزمات العالمية، إلا أن موعدها وجدول أعمالهالا يزالان قيد النقاش.ولفتت الصحف الانتباه إلى تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من مغبة النوايا الإسرائيلية لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة استغلالا للانشغال الدولي بجائحة كورونا.// انتهى //09:58ت م0015