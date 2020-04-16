الخرطوم 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم مناشدة رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ،التدخل لدى صندوق النقد والبنك الدوليين والمنظمات الإقليمية لتسهيل حصول السودان على الدعم اللازم لمجابهة فيروس كورونا.وأشارت الصحف إلى إصدار السودان أمس ، قراراً بتعليق صلاة الجمعة والجماعة بكل المساجد بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع.وعرجت على استعادة الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس معسكراً استراتيجياً من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد.وقالت صحف الخميس إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت أمس عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا.ولفتت الانتباه إلى تحذير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من خطورة احتمال انتشار كورونا في المناطق الأكثر هشاشة بين اللاجئين والنازحين السوريين.ونقلت الصحف عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس قولها إن قواعد التباعد الجسدي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى الثالث من مايو على الأقل لكن بعض المتاجر ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.ونشرت صحف السودان إعلان الشرطة النيجيرية أنّ مسلحين مجهولين قتلوا أمس ، تسعة مدنيين في قرية بوسط البلاد.// انتهى //10:05ت م0016