بغداد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم إعلان المكلف برئاسة الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي انتهاءه من تسمية تشكيلته الحكوميَّة، مما يفتح الباب أمامه لإجراء مفاوضات مع الكتل السياسية للتوصل إلى توافق بشأن المرشحين لتولي الحقائب الوزارية قبيل الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة.وركزت الصحف على الأولويات التي ستتولى حكومة الكاظمي التصدي لها والتي أعلن عنها الكاظمي في تصريح صحفي أمس ومن بينها ,إجراء حوار جادّ مع الولايات المتحدة بشأن الوجود العسكري في العراق، وفتح حوار وطني حقيقي بين مختلف الأطياف العراقية،بهدف تأسيس رؤية وطنية تمهد لبناء مؤسّسات الدولة بناء سليماً،والانفتاح الجادّ على المحيطَين العربي والإسلامي.وعرجت على التدابير التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية في مواجهة تفشي وباء كورونا ومن بينها الإعلان عن استمرارحظر التجوال في البلاد إلى بداية شهر رمضان المبارك، على أن تقيم اللجنة مستجدات الأمو الأسبوع المقبل .كما تطرقت الصحف إلى قرار الحكومة العراقية بالدخـول الشامـل للصفـوف المنتهيـة "الثالـث المتوسـط والسادس الإعـدادي بفروعـه كافـة" إلى الامتحانات الوزارية .وتطرقت إلى إعلان بغداد أمس عن قيام طائرة مسيرة مسلحة تركية بخرق الأجواء العراقيَّة بشمال البلاد ، وقصفها مخيماً للنازحين قرب قضاء مخمور، مبرزة في هذا المجال استنكار لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية العراقية لهذا الفعل .// انتهى //10:20ت م0019