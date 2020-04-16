المدينة المنورة 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 إبريل 2020م واساختتمت إدارة التدريب والابتعاث للبنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة البرامج التدريبية للأسبوعين الأول والثاني عبر منصة التدريب عن بُعد بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي (المرحلة الثانية) .وأوضحت مديرة إدارة التدريب مريم المحمدي أن عدد المتدربات في الأسبوع الأول من 5 - 9 / 8 / 1441هـ بلغ 806 متدربات في 7 برامج تدريبية ، وفي الأسبوع الثاني من 12 - 16 / 8 / 1441 هـ عدد المتدربات إلى 1380 متدربة بعدد 2760 ساعة تدريبية في 18 برنامج تشارك فيها مكاتب التعليم وإدارات النشاط والأمن والسلامة والإرشاد والموهوبات والتربية الخاصة ، مبينة أن هذه البرامج تستهدف جميع شاغلات الوظائف التعليمية بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتعلم الذاتي وتطوير المعارف والمهارات المختلفة .وأضافت أن البرامج التدريبية تشمل مهارات المعلم في القرن 21 والتدريب على إدارة القاعات الافتراضية والتعليم عن بعد ودور الأسرة في إدارة الوقت والتعليم عن بعد واقع وتطلعات وبناء الأنشطة التعليمية للمدرسة الافتراضية وبرنامج الكشف عن الموهوبات وحماية المخترعات وإدارة الأزمات وورشة استفسارات وإجابات حول متابعة أداء الطالبات في تفعيل قنوات عين والقيادة الفاعلة .// انتهى //10:34ت م0021