لندن 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واستناولت الصحف البريطانية تقاير متنوعة عن أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد، مبرزةً تفاؤل المسؤولين في البلاد تجاه إستقرار عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة المتعلقة بالمرض.ولفتت الانتباه إلى أن المملكة المتحدة، ربما بلغت الآن ذروة انتشار الفيروس وعليه من المتوقع أن تبدأ الحكومة في التخطيط لرسم سياسة رفع حالة الإغلاق التام التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أسابيع .وعرجت الصحف على تأثيرات الأزمة على قطاع واسع من الأعمال في تونس، مشيرةً إلى اندلاع إحتجاجات في عدة مناطق قريبة من العاصمة بسبب إغلاق معظم المطاعم والمحلات السياحية والمتاجر.وتناولت في شأن متصل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء مساهمة بلاده في ميزانية منظمة الصحة العالمية بسبب تقصيرها في التعامل مع فيروس كرونا أثناء إندلاع الوباء في الصين.وانتقدت استمرار التصرفات الإستفزازية من الحرس الثوري الإيراني في منطقة الخليج العربي بعد ورود أنباء عن إقتراب عدة قوارب إيرانية أمس من إحدى السفن الحربية الأمريكية في المنطقة.// انتهى //10:57ت م0022