بيروت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 ابريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالغارة الجوية التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة تابعة لحزب الله الإرهابي عند الحدود السورية اللبنانية كانت متجهة من لبنان إلى سوريا ودمرتها في حين استمرت المشاورات بين المعنيين لتحديد سبل وقف التدهور الاقتصادي والمالي الذي يعصف بالبلاد.وتحدثت الصحف عن إعلان الجيش الأمريكي أمس بأن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني الإرهابي اقتربت من سفن عسكرية أميركية في الخليج واصفًا الخطوة بأنها خطيرة واستفزازية.وأخبرت عن إبداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس إنزعاجها الشديد من التصعيد الأخير الذي شهده غرب البلاد.ولفتت الانتباه إلى إحباط السلطات الألمانية أمس مخططات لإعتداءات ضد منشآت عسكرية أوقفت خمسة أشخاص يشتبه في إنهم كانوا يعدون لتنفيذها باسم تنظيم داعش الإرهابي.وأشارت إلى ترجيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح له أمس أن تكون الولايات المتحدة قد اجتازت ذروة تفشّي وباء كورونا، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم يعلن فيه عن التوجيهات التي ستحكم عملية إعادة فتح الاقتصاد.// انتهى //11:07ت م0025