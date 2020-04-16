رام الله 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطيتها لمستجدات وتطورات فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3 اصابات بفيروس كورونا المستجد في دورا ونعلين وارتفاع حصيلة الوفيات بصفوف الجالية الفلسطينية في العالم الى 36.وأشارت صحف الخميس إلى مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة وخاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياتها وإجبار سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة وتدابيرها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، لا سيما أنهم يقومون بمبادرات إنسانية للحفاظ على سلامتهم وسط إهمال متعمد من قبل الاحتلال، تجاه انتشار فيروس كورونا.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن بريطانيا واليابان والنرويج،أكدت رفضها المطلق لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على ردود الفعل الواسعة والمنددة بقرار الرئيس الامريكي رونالد ترمب تعليق المساهمة المالية لبلاده في منظمة الصحة العالمية.وأوردت صحف فلسطين أقوال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سامي مشعشع، أن الاحتلال يضيق على طواقم الأونروا العاملة في مخيمات القدس من أجل منع تفشي وباء فيروس كورونا.// انتهى //11:11ت م0027