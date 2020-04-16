إسلام آباد 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، عودة بعض الأنشطة العامة في باكستان تدريجياً إثر تخفيف القيود من جانب الحكومة، لاسيما المصالح التي تم إعفاؤها من الإغلاق الذي تم تمديده إلى 30 أبريل الجاري بسبب فيروس كورونا ، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا إلى 130 ألف حالة وفاة في العالم أكثرها في أوروبا.واهتمت بتوجيه رئيس الوزراء عمران خان باتخاذ إجراءات صارمة ضد العناصر المسؤولة عن شن حملة انتقادات ضد المؤسسة القضائية في باكستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيرةً إلى مخاوف السلطات الباكستانية من تفاقم أعداد المصابين بفيروس كورونا في باكستان خلال الأيام القادمة.وتطرقت إلى تقديم باكستان احتجاجاً شديد اللهجة إلى الهند على انتهاك قواتها لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين واستمرارها في قصف مناطق مأهولة بالسكان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وعرجت على تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار فيه إلى إمكانية انكماش النمو الاقتصادي لباكستان إلى نسبة 1.5٪ بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.وتناقلت الصحف أنباء مقتل سبعة أشخاص من حركة طالبان المسلحة بعمليات نفذتها القوات الأفغانية أمس في إقليم جوزجان بشمال أفغانستان.// انتهى //11:16ت م0029