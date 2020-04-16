الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسعقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى أمس، اجتماعًا عن بعد برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي ضمن اختصاص اللجنة، ومنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك تمهيداً لرفعها على جدول أعمال المجلس.// انتهى //11:29ت م0032