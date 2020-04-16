عرعر 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الإتصال المرئي توقيع اتفاقية التعاون بينفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثلها مديرها النوري العنزي، وجمعية ساعد الخيرية مثلها عويض الحربي، والغرفة التجارية الصناعية، ومثلها رئيسها نواف الذايدي.وتعمل هذه الاتفاقية في إطار مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية "عينين برأس" وتستهدف حصر الأسر المعوزة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية في المنطقة وتحديد احتياجاتها، كما تتضمن الإتفاقية التواصل المباشر مع رجال الأعمال في المنطقة لحثهم على دعم المبادرة.‏‎وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة التزام هذه الاتفاقية بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030, في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع القطاعات.وداعا سموه أهالي المنطقة للتكافل من خلال مبادرة " عينين برأس " التي أطلقها سموه مؤخراً لتقدير ومساندة رجال الأمن والصحة لتحفيزهم وتمكينهم من آداء أعمالهم بكفاءة عالية، ولدعم الأسر المعوزة المتعطلة نتيجة الإجراءات الاحترازية لتمكينهم من المكوث في منازلهم دون نواقص تؤثر سلباً في حياتهم، مبيناً أن المبادرة توفر قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، وللأفراد الميسورين الراغبين بالإسهام لتعزيز جهود وإمكانات الدولة -رعاها الله- في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته والحد من انتشاره.يذكر أن من الأهداف المباشرة لمبادرة "عينين برأس" هي، تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن وفق جائزة " كفو "، كما تتضمن تقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المعوزة وتأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.// انتهى //12:25ت م0037