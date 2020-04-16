المدينة المنورة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسيبثّ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة رسائل توعوية عبر المقاطع المرئية تتضمن توجيهات للناطقين باللغات غير العربية حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا والوقاية منه, وأهمية الالتزام بالبقاء في المنزل, للمحافظة على صحة الفرد وسلامة المجتمع.ويقدّم المكتب الرسائل عبر قناته على منصة التواصل الاجتماعي المرئية "يوتيوب" باللغات الإنجليزية والإندنوسية والفرنسية والأوردية والبلوشية والبنغالية والبوشتية "الأفغانية", إلى جانب المحاضرات والدروس العلمية والكلمات الوعظية اليومية لأصحاب لأئمة المساجد, وأعضاء هيئة التدريس عبر البثّ المباشر عن بعد، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //12:26ت م0038