محايل 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واستفقد رئيس بلدية بارق المهندس محمد بن مرزن عسيري اليوم، المراكز التموينية والمحال التجارية والسكن الخاص بعمال البلدية، وذلك للتأكد من تطبيق مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، بحضور مراقبي صحة البيئة .وأكد رئيس البلدية خلال جولته على ضرورة الاهتمام بالمراكز التموينية والتجارية ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية.وأفاد أن هذه الجولة جاءت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم والتطهير المستمر وتوفر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها وَفْق الاشتراطات المعمول بها.// انتهى //12:34ت م0040