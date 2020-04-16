تونس 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم ، الضوء على الوضع في البلاد في ضوء تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد وحصده يوميًا العديد من الضحايا بين مصابين ومتوفين، مشيرةً إلى تباين عدد من المواقف المحلية بين مرجح لتواصل الحجر الصحي العام وما يسببه من تداعيات خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي في تونس.وكتبت الصحف عن موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق دفعات مستحقه لـ25 دولة عضو في المجلس لمدة 6 أشهر، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وتابعت الارتفاع القياسي لعدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية ليتجاوز 30 ألف حالة وفاة وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية لليوم الثاني على التوالي اليوم بتجاوزه الألفي حالة.وأخبرت الصحف عن إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوامره للمعنيين في بلاده، بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتًا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //12:38ت م0041