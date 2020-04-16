الكويت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر20 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4746 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر101 مليون سهم تمت عبر 7772 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر29 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر13 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4011 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر20 مليون سهم تمت عبر 1219 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5119 نقطة بنسبة هبوط بلغت 48ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 2ر81 مليون سهم تمت عبر 6553 صفقة بقيمة 28 مليون دينار .// انتهى //13:42ت م0057