اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 7ر20 نقطة
الخميس 1441/8/23 هـ الموافق 2020/04/16 م واس
الكويت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر20 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4746 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر101 مليون سهم تمت عبر 7772 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر29 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر13 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4011 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر20 مليون سهم تمت عبر 1219 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5119 نقطة بنسبة هبوط بلغت 48ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 2ر81 مليون سهم تمت عبر 6553 صفقة بقيمة 28 مليون دينار .
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