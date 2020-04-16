الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واستنظم الجمعيات الصحية بالقصيم مبادرة وقاية، تهدف إلى نشر التوعية بفيروس كورونا (كوفيد 19) ومخاطرة على الأفراد والمجتمع، وسبل الوقاية.وقام فريق من الجمعيات الصحية بالقصيم بزيارة للإدارة العامة للسجون بمنطقة القصيم، حيث كان في استقبالهم مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع، قدم خلالها الفريق شرحاً للمبادرة وأهدافها وعن دور الجمعيات المشاركة فيها والمنظمة لها.من جانبه أثنى العميد الجربوع على الجهود المبذولة من قبل الجهات المشاركة، مقدماً شكره للجمعيات المشاركة على رعايتهم لهذه المبادرة.وفي نهاية الزيارة قدمت الجمعيات الصحية بالقصيم الحقائب الوقائية للسجناء ورجال الأمن، تضمنت نشرات توعية وبعض أدوات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا من كمامات وقفازات وعبوات تعقيم وغيرها.// انتهى //13:42ت م0058