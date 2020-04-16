أبها 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأزالت أمانة منطقة عسير، والبلديات التابعة لها خلال الأسبوعين الماضيين تعديات على أراضي حكومية بلغت مساحتها أكثر من 119 ألف م2 في 10 مواقع مختلفة بالمنطقة .وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المخالفين وستتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيراً إلى أن التعدي على الأراضي الحكومية من معطلات التنمية العمرانية .وأبان الحميدي أن المخالفون أقاموا منشآت وإحداثات على هذه الأراضي دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.// انتهى //13:43ت م0059