الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسنظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع غرفة الرياض أمس، ندوة افتراضية عن بعد، "المسؤولية الاجتماعية للبنوك السعودية في مواجهة أزمة كورونا، تحت عنوان "بنوك مسؤولة" بحضور 3000 متابع عن بعد.وتناولت الندوة العديد من المحاور، بدأها المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، سلط الضوء من خلالها على دعم البنوك السعودية للوقف الصحي وعلى عدد من المبادرات التي تصب في مواجهة أزمة كورونا، فيما تحدث المدير التنفيذي للوقف الصحي الدكتور ابراهيم الحيدري عن صندوق الوقف الصحي وعن مبادرة البنوك لدعمه وعن أهمية الصندوق في هذه المرحلة بالذات.بدورها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب أن أزمة كورونا، بينت مدى تلاحم الشعب مع القيادة وتفاعل القطاع الخاص من خلال مسؤوليته الاجتماعية، لازال عليه دور كبير في مزيد من التفاعل، خاصة ما بعد الأزمة وعلى البنوك السعودية أن تعد دراسات حول احتواء المنشآت الصغيرة ودعمها من أجل استمرارها وعدم توقفها.فيما رأى ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير أهمية أن تتكامل الجهود من عدة جهات سواء خاصة أو غيرها للتصدي للأزمة وتبعات كورونا الاقتصادية، منوهاً إلى أن غرفة الرياض قدمت عدة مبادرات من ضمنها تقديم أكثر من 50 لقاءً لمختلف الجهات عن هذا الموضوع، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية مؤهلة للتوظيف وقدمت إعفاءات وغيرها.ودعا المشاركين في الندوة إلى مزيد من التفاعل وتوحيد الجهود وتقديم مبادرات تصب في مواجهة أزمة كورونا، خاصة ما بعد انتهاء الأزمة، حيث من المتوقع أن يكون هناك تأثيرات اقتصادية قادمة، كما دعا المشاركين إلى إنشاء أوقاف صحية تدعم الجهود الصحية في السعودية، ودعم الوقف الصحي بشراكات مع البنوك السعودية تضمن استدامتها ومواجهتها لأي ظرف طارئ.// انتهى //13:46ت م0060