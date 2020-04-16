الخرطوم 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان بروفيسور صديق تاور بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون التنموية الإنسانيةقوي يوب سن.وأكدت قوي يوب سن في تصريح صحفي عقب اللقاء دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة الرامية لمواجهة فيروس كورونا بالبلاد.وأضافت أن جائحة كورونا تمر بمرحلة حرجة تتسارع فيها أعداد الإصابات مما يتطلب التضامن الحكومي والمجتمعي في هذا الشأن.وحثت منسقة الأمم المتحدة على ضرورة التبليغ وإجراء الفحوص الطبية للمشتبه بهم وعزلهم لضمان منع انتشار الفيروس وسط المواطنين.// انتهى //13:48ت م0062