الكويت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1524 إصابة .وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 1524 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة .وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقتٍ سابق ، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 225 حالة .// انتهى //13:50ت م0063