عام / الكويت تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1441/8/23 هـ الموافق 2020/04/16 م واس
الكويت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1524 إصابة .
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 1524 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة .
وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقتٍ سابق ، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 225 حالة .
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13:50ت م
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