بيروت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 ابريل 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق المدن والقرى اللبنانية.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا في الجنوب اللبناني والجولان على علو منخفض.كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء النبطية وقرى وبلدات إقليم التفاح بالجنوب اللبناني على علو متوسط.// انتهى //13:52ت م0065