جدة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسينظم معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز مسابقة "مظلة الاعتدال"، وذلك ضمن جهوده في تخصيص الإبداع الفني لاستثمار المواهب في فترات منع التجول المرتبط بأزمة فيروس كورونا .وتضم مجالات الجائزة التي بدأ استلام المشاركات فيها يوم الثلاثاء الماضي، عبر منصة إلكترونية متخصصة ttps://pkim.edu.sa/covid19compet، وتستمر حتى 7 يونيو 2020 مجالات "التصوير الفوتوغرافي والرسم التشكيلي، والخط العربي، والقصة القصيرة، والكاريكاتير".وأوضح عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة أن المسابقة تستقبل المشاركات من كل شرائح المجتمع مواطنين ومقيمين، حيث ستقدم للفائزين جوائز تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال في كل مساراتها.وبين أن المسابقة تهدف إلى توظيف الموهبة في استثمار أوقات الفراغ، ونشر ثقافة الإيجابية في الأزمات، واستثمار فترات منع التجوُّل في الإسهام في رفع الذائقة الفنية الاجتماعية، واكتشاف الطاقات الكامنة لدى الأفراد والأُسر.وشدد عميد معهد الاعتدال أن الأعمال يجب أن يكون إنتاجها في مُحيط البيت أو مكان العزل، وأن تتسم بالأصالة والإبداع والقيمة التأثيرية، وأن تُراعي الأعمال الفنية ثقافة المُجتمع والذَّوق العام، والالتزام بقوانين المملكة، مضيفاً أن الأعمال الفنية يجب أن تُعنى بالأُسرة أو المُجتمع بجميع مكوناته وأطيافه، وتعبر عن اكتشاف الذَّات، والتكافل الأُسري، وعن المسؤولية الوطنية في الأزمات "كلنا مسؤول"، والتعبير عن تعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بالقيم الوطنية.يذكر أن التقييم في مجالات المسابقة يكون عبر متخصصين وممارسين للفنون بمختلف فئاتها، حيث تعمل جمعية الثقافة والفنون جنبًا إلى جنب مع لجنة معتمدة لمتابعة تفاصيل المشاركة من معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.// انتهى //14:19ت م0066