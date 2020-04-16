الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأبرز رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربي لكرة القدم استشاري الطب الرياضي والتأهيل الدكتور مبارك بن محمد المطوع أهمية ممارسة النشاط البدني للجميع كونه يُعزز الصحة العامة ويُقوي الجهاز المناعي.وحث الجميع على استغلال أوقاتهم داخل المنازل وإدراج عدد من البرامج الرياضية المناسبة بهدف الاستفادة المثلى للوقت في الحفاظ على الصحة العامة.وقال " إنشاء برنامج رياضي في المنزل لا يتطلب الكثير من المعدات، إنما بالإمكان استغلال الموارد المتوفرة في المنزل كالدرج، المساحات في الفناء الخارجي ،... إلخ " داعيا إلى أهمية الالتزام اليوم بالبرنامج رياضي للحصول على الفائدة بإذن الله وذلك بتنظيم وقت النوم مساءً والتغذية الجيدة وتنظيمها من حيث العدد والأوقات لاكتساب النشاط واليقظة المطلوبة لعمل التمارين" .وأشار الدكتور في هذا الصدد إلى توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بممارسة النشاط البدني الهوائي متوسط الشدة بأن تكون بمقدار 150 إلى 300 دقيقة في الأسبوع ، وتمارين المقاومة مرتين أسبوعيًا .وأفاد أن التمارين الهوائية المنزلية التي من الممكن ممارستها تشمل المشي بسرعة أو صعود ونزول الدرج لمدة 10- 15 دقيقة ،من 2 إلى 3 مرات في اليوم، و (نط الحبل) (إذا لم تكن يعاني الشخص من مشكلة في المفاصل)، إضافة إلى التمارين من خلال محاكاة فيديو أو برنامج أو استخدم أجهزة التمارين القلبية التنفسية إذا توفرت.أما ( تمارين المقاومة ) فتشمل تمارين الضغط لتقوية الجزء العلوي من الجسم ، وتمارين القرفصاء لتقوية الجزء السفلي، وتمارين تقوية الجذع كتمرين البلانك ، والمتوفرة في الكتيب الصادر عن وزارة الرياضة تحت عنوان تمرن في بيتك والمتوفر على الرابط التالي : https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/home_gym.pdf.وكذلك رياضة اليوجا حيث ثبت أن التنفس العميق واليقظة الذهنية مفيدة جدا للراحة النفسية إضافة لتمارين الإطالات العضلية التي تزيد من مرونة العضلات وبالتالي راحة الجسم.ونصح استشاري التأهيل الرياضي الأشخاص بعدم الجلوس لفترات طويلة ومحاولة التحرك بشكل دوري من خلال المشي في المنزل أو التحرك بطريقة منتجة كتنظيف المنزل أو تعقيمه وغيره من الأعمال المنزلية .// انتهى //14:22ت م0067