اجتماعي / جمعية البر بمحافظة الطوال توزع أكثر من ٤٠٠ سلة غذائية
الخميس 1441/8/23 هـ الموافق 2020/04/16 م واس
الطوال 23 شعبان ١٤٤١الموافق ١6 أبريل ٢٠٢٠ م واس
أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم , توزيع أكثر من 400 سلة غذائية ، على الأسر المستفيدة من خدماتها وذلك ضمن الخدمات الاجتماعية التي تنفذها الجمعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن علي حمدي ، أن الجمعية قامت بإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة ، والبالغ عددها "315" أسرة في "48" قرية ، سعياً لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وسد احتياجاتهم وتجنيبهم عناء الذهاب للجمعية للحصول على مخصصاتهم من السلال الغذائية.
// انتهى//
14:23ت م
0068