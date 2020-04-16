الطوال 23 شعبان ١٤٤١الموافق ١6 أبريل ٢٠٢٠ م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم , توزيع أكثر من 400 سلة غذائية ، على الأسر المستفيدة من خدماتها وذلك ضمن الخدمات الاجتماعية التي تنفذها الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن علي حمدي ، أن الجمعية قامت بإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة ، والبالغ عددها "315" أسرة في "48" قرية ، سعياً لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وسد احتياجاتهم وتجنيبهم عناء الذهاب للجمعية للحصول على مخصصاتهم من السلال الغذائية.// انتهى//14:23ت م0068