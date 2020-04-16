الجوف 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسكثّفت صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فايروس كورونا الجديد ومنع إنتشاره ، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بعدد من اللغات.كما تم وضع لوحات في 10 مواقع يتواجد فيها الوافدين بخمس لغات "الهندية والبنقالية والاوردو والانجليزية والفلبينية" ، وذلك بمدينة سكاكا و، وكذلك في محلات الهايبر ماركت بعدد 5 محلات، كما تم وضع ملصقات في مساكن العمالة .وقامت صحة الجوف بالتعاون مع فريق واعي للتوعية الصحية بتدريب العمالة في الهايبر ماركت على طريقة غسل الأيدي, والإجراءات الوقائية الصحيحة, حيث تعد هذه العمالة الأكثر إختلاطاً مع الآخرين الفترة الحالية لما تشهده محلات الهايبر ماركت من إقبال كبير من المتسوقين.وأضافت أنه تم إطلاق حملة "هم منا وفينا" وتهدف لجمع هواتف العمالة بالمنطقة، وتزويدهم بأفلام توعوية بلغاتهم عن الوقاية من فايروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد المسجلين في المبادرة 1000 مستفيد، وتم إرسال 4000 رسالة بأربع لغات تحتوي على رسائل توعوية للوقاية من فايروس كورونا.// انتهى //15:43ت م0092