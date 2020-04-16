صامطة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واسدشنت إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة اليوم ، فعاليات حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"، وذلك بأحياء وشوارع المحافظة والمراكز التابعة لها.وتضمنت الحملة توزيع المنشورات التعريفية التوعوية عن "السلامة المنزلية" باﻹضافة إلى نشر رسائل تعريفية وتوعوية بأهمية توفير وسائل السلامة بالمنزل، والطرق الصحيحة لكيفية التعامل مع الحوادث المنزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة والوسائل الإعلامية الأخرى.// انتهى //15:48ت م0094