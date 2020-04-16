ظهران الجنوب 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسنفّذت ادارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب اليوم ، فعاليات حملة " سلامتك بمنزلك غايتنا "، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع.وتهدف الحملة إلى التأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية في المنزل، وتوخي الحذر من الأخطار الموجودة بالمنازل خلال فترة الحجر المنزلي، ورفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع كافة.وتتضمن الحملة توزيع العديد من المنشورات التعريفية والتوعوية عن” السلامة المنزلية ”، في عدد المراكز التجارية بالمحافظة تستهدف كافة شرائح المجتمع، ونشر عدد من الرسائل التوعوية عن الحملة عبر المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة.// انتهى //15:50ت م0097