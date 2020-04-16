عام / "مدني ظهران الجنوب" ينفّذ فعاليات " سلامتك بمنزلك غايتنا "
الخميس 1441/8/23 هـ الموافق 2020/04/16 م واس
ظهران الجنوب 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس
نفّذت ادارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب اليوم ، فعاليات حملة " سلامتك بمنزلك غايتنا "، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع.
وتهدف الحملة إلى التأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية في المنزل، وتوخي الحذر من الأخطار الموجودة بالمنازل خلال فترة الحجر المنزلي، ورفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع كافة.
وتتضمن الحملة توزيع العديد من المنشورات التعريفية والتوعوية عن” السلامة المنزلية ”، في عدد المراكز التجارية بالمحافظة تستهدف كافة شرائح المجتمع، ونشر عدد من الرسائل التوعوية عن الحملة عبر المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة.
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15:50ت م
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