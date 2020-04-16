حائل 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسهيأ فرع هيئة الهلال الأحمر بحائل كافة الطواقم الطبية والإسعافية بالمنطقة للتعامل مع أي حالة إسعافية أو مرضية تستوجب تقديم الخدمة الإسعافية ونقلها إلى المستشفيات ومراكز العلاج .وجند فرع الهيئة بالمنطقة طاقاته وإمكاناته للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19) وفق الخطط المعتمدة لدى الهيئة وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل تحرك الفرق وحتى نهاية البلاغ مروراً بتعقيم سيارات الإسعاف وتجهيزها لبلاغ آخر .وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عبدالرحمن بن حمد اليحيا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تتطلبها ظروف المرحلة الحالية وتفعيل العمل التطوعي للمسعفين لتشكيل فرق إسعافية خارج أوقات عملهم لدعم مركز الإسناد بالإضافة إلى سحب قوة مركز إسعاف ( العليم ) إلى داخل مدينة حائل وذلك بعد قرار منع التنقل بين المناطق مشيراً إلى أن عدد المراكز الإسعافية التي تعمل داخل نطاق مدينة حائل 5 مراكز إسعافية بالإضافة إلى فرق الاستجابة المتقدمة والقيادة الميدانية و 11 مركزاً في مدن ومحافظات وطرق المنطقة بمجموع 16 مركزاً تعمل على تغطية منطقة حائل .ودعا اليحيا المواطن والمقيم إلى اتباع التعليمات والإرشادات التي تعلن من الجهات الصحية ومن أهمها اتخاذ التدابير الوقائية الشخصية والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة الملحة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع .// انتهى //15:53ت م0098