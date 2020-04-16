بريدة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم عن تشغيل مركزين إضافيين للدفاع المدني بالمنطقة خلال هذا الأسبوع .وبين مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة أنه قد صدر قرار معالي مدير عام الدفاع المدني بتشغيل مركزين للدفاع المدني الأول بمركز البصر والآخر بحي السالمية ، مشيراً إلى أنه تم جاهزية المركزين لمباشرة الحوادث في نطاقهما الجغرافي ، مضيفاً أن تشغيل هذين المركزين يأتي وفقاً للأولويات والمعايير المعتمدة في المديرية العامة للدفاع المدني وتعزيزاً لنشر خدمات الدفاع المدني بالمنطقة .وثمن العميد الدكتور أبو عباه ما يلقاه الدفاع المدني بالمنطقة من دعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله - في طل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله - مما ساهم في تذليل كافة العقبات التي تعترض أعمال الدفاع المدني ، مؤكداً أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تعمل في نشر خدمات الدفاع المدني وفق ما لديها من معايير عالمية وأولويات معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.// انتهى //15:56ت م0100