الطائف 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسنفذ المعهد الصناعي بالطائف عددًا من البرامج و الدورات التدريبية عن بعد عبر الموقع الإلكتروني على مدار ثلاثة أسابيع، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، استفاد منها اكثر من 500 متدرب ومتدربة.وتضمنت الدورات والبرامج التي أشرف على تنفيذها مدير المعهد المهندس إبراهيم السفياني، عدة تخصصات شملت: الحاسب الآلي، والميكانيكا العامة، إضافة إلى النجارة والكهرباء، وكذلك الأعطال المنزلية وكيفية التعامل معها.// انتهى //15:56ت م0101