بريدة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأقامت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب، محاضرة علمية بعنوان "التعليم الإلكتروني في ‎التعليم الطبي في ظل جائحة ‎كورونا: مفاهيم وخيارات" قدمها "عن بعد" عميد الكلية الدكتور أحمد العمرو ، بحضور قرابة 300 طالب وطالبة.وناقش المحاضر المفاهيم والخيارات الممكنة والتغييرات الحاصلة بعد الجائحة وتوصيات للتعامل مع التعليم الإلكتروني في التعليم الطبي، حيث بدأ بشرح تعاريف شاملة عن التعليم الإلكتروني، إضافة إلى أمثلة عن أساليب التعليم الإلكتروني التي يمكن تطبيقها، منها بلاك بورد، والقاعات الافتراضية، مع تقديم أمثلة لها.وتناول الآثار الواقعة من جائحة كورونا منها عدد المدارس التي أقفلت بالعالم، والتعليم الجامعي، متطرقة للبحوث المنشورة في التعليم الإلكتروني بمجال التعليم الطبي،وقدم المحاضر في الختام نصائح للمشاركين من أهمها تدريب أعضاء هيئة التدريس في التعليم الطبي وكيفية تيسير عملية التعليم الطبي في التعليم الإلكتروني.// انتهى //15:58ت م0102