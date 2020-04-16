تبوك 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص ،تأتي في سياق حرصه -أيده الله - في التخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا الجديد، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، وتجسد مدى اهتمامه - يحفظه الله - بكل ما يهم المواطن ويوفر سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن في هذا الوطن المعطاء.وأشار سموه إلى الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة -رعاها الله - منذ تفشي هذه الجائحة والتي تعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا .وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ويديم على بلادنا أمنها وعزها ورفعتها .// انتهى //15:59ت م0103