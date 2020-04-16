عام / سمو أمير تبوك : موافقة خادم الحرمين الشريفين على حزمة المبادرات الإضافية تأتي في سياق حرصه -أيده الله - في التخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص
الخميس 1441/8/23 هـ الموافق 2020/04/16 م واس
تبوك 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص ،تأتي في سياق حرصه -أيده الله - في التخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا الجديد، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، وتجسد مدى اهتمامه - يحفظه الله - بكل ما يهم المواطن ويوفر سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن في هذا الوطن المعطاء.
وأشار سموه إلى الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة -رعاها الله - منذ تفشي هذه الجائحة والتي تعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا .
وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ويديم على بلادنا أمنها وعزها ورفعتها .
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