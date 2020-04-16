القصيم 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأسهمت بفضل الله 85 مبادرة أطلقها التجمع الصحي بمنطقة القصيم في توفير الخدمات الصحية للمرضى والمستفيدين في منازلهم دون الحضور للمنشآت الصحية، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها التجمع الصحي للوقاية من فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19" ومنع إنتشاره .وأوضح التجمع الصحي أن المبادرات التي تم إطلاقها تنوعت بين الخدمات العلاجية والدوائية والنفسية والاجتماعية ، لافتاً إلى إطلاق 15 مبادرة لخدمة إيصال الدواء لمنازل المستفيدين ، و16 مبادرة توعوية للمرضى ، و10 مبادرات في إعادة جدولة المواعيد ، وسجلت مبادرات الرعاية المنزلية 9 مبادرات تستهدف مرضى الرعاية المنزلية لتوفير الأدوية والمستحضرات الغذائية والمستلزمات الطبية.كما أطلق التجمعر7 مبادرات تمكن الطبيب من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وصرف الدواء المناسب لهم عبر التواصل الإلكتروني ، كما تمكن التجمع الصحي من إتاحة 7 مبادرات للإستشارات الطبية مع نخبة من الأطباء المختصين عبر التواصل الهاتفي ، بالإضافة إلى 7 مبادرات لتخصيص خطوط هاتفية ساخنة للإجابة على أسئلة وإستفسارات المرضى.وأشار التجمع الصحي إلى دعم بنوك الدم بالمنطقة عبر ثلاث مبادرات لتوفير فصائل الدم المختلفة ، كما تم تدشين مبادرتين لدعم الجوانب النفسية والإجتماعية لنزلاء دور الضيافة الصحية ، ومبادرتين لفحص سيولة الدم للمرضى ممن يتناولون أدوية.// انتهى //16:00ت م0104