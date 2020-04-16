جدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسجسدت صور الأطفال القادمين مع ذويهم من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى أرض الوطن , أهمية كبيرة لعدسات الصحف والإعلام لتحاكي بذلك ما يشعر به جميع المواطنين من جهود عظيمة تبذلها المملكة لمواطنيها في الداخل والخارج إلى جانب إنسانية الوطن تجاه كل من يقيم على أرضها.ورصدت عدسات وكالة الأنباء السعودية فرحة الأطفال العائدين مع ذويهم إلى أرض الوطن في مطارات (الرياض، جدة، الدمام) عبر أكبر أسطول جوي تسيره المملكة لعودة المواطنين، بتكامل العمل بين جميع قطاعات الدولة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تقديم الخدمات والتسهيلات كافة إلى جميع المواطنين في الخارج.أهالي الأطفال من المواطنين القادمين عبروا عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن ، وسط استقبال مبهر وترحيب من مختلف المسؤولين والجهات العاملة في المطار ات السعودية، مثمنين الدور الكبير لكافة الجهات والقطاعات الحكومية مما يدل على قوة التلاحم بين القيادة وشعبها .وأشاروا إلى أنهم حضوا باهتمام كبير وعناية فائقة ، خلال فترة إقامتهم في الخارج وحتى وصولهم للمملكة ، مشيدين بالإجراءات الميسرة والاهتمام من العاملين في المطار أثناء قدومهم ، وسط تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا .// انتهى //16:49ت م0116