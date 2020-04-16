القاهرة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسوقعت مصر وإيطاليا اتفاق مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة رانيا المشاط ، في بيان لها اليوم، أن قيمة محفظة التعاون بين البلدين من خلال البرنامج الخاص لمبادلة الديون من أجل التنمية تبلغ 350 مليون يورو، مشيرة إلى أنه يتم استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدلًا من سدادها للجانب الإيطالي.ويقدم المشروع حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الأقصر بجنوب مصر في إطار مساندة هذه الأسر.// انتهى //16:53ت م0119