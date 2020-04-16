الجزائر 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأعلن وزير البريد والاتصالات الجزائري، إبراهيم بومزار، اليوم، رسميا تسليم مهام رئاسة الجمعية العمومية لمؤسسة عرب سات للمملكة الأردنية الهاشمية، التي مثلها رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية، الدكتور عمر الرزاز.وأوضح بومزار الذي مثل بلاده، في اجتماع الدورة 43 للجمعية العمومية لمؤسسة “عرب سات”، التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 أن “عرب سات” من أنجح المشروعات العربية المشتركة، إذ تعّد رائدة في مجال الاتصالات الفضائية لما تقدمه من خدمات للعالم العربي منذ أكثر من أربعين عاما، آملا أن تشهد منطقتنا العربية مثيلاتها في جميع المجالات، كما أكد أن الجزائر تجدد عزمها على التعاون مع مؤسسة عرب سات والاستفادة من خبراتها الواسعة في هذا المجال الحيوي.// انتهى //16:56ت م0122