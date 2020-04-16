محايل 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة اليوم تعديات على مساحة 150 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خاط التابع للمحافظة.وقد تم إزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //16:59ت م0123