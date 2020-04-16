المدينة المنورة 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 ابريل 2020م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من الرخص والقرارات خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف ، اعتماد 21 رخصة بناء سكني وتجاري و5رخص حفريات لخدمات البنية التحتية وإصدار 15 قرارا مساحيا و254 رخصة بلدية للمنشآت التجارية .// انتهى //17:03ت م0124