بيروت 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.81% أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 665.16 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 411 ألفاً و816 سهما، بقيمة مليون و852 ألفاً و20 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 48 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و127 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و78 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:24ت م0127