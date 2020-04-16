عام / سمو أمير الرياض ينوه بأمر خادم الرحمين الشريفين بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لدعم القطاع الخاص
الخميس 1441/8/23 هـ الموافق 2020/04/16 م واس
الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس
نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .
وثمن سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .
وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ويديم على بلادنا تمكينها وأمنها .
// انتهى //
17:29ت م
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