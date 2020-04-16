الرياض 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .وثمن سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ويديم على بلادنا تمكينها وأمنها .// انتهى //17:29ت م0129