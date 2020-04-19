بريدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسأطلق نادي ذوي الإعاقة بمنطقة القصيم مبادرة توزيع السلال الغذائية على بعض أسر وأفراد نادي ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صرف بطاقات تسوق للمتضررين من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من منسوبي النادي, بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن مسؤولية نادي القصيم الاجتماعية.وبين رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالقصيم الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب أهمية هذه المبادرات الاجتماعية في الأوقات الصعبة لخدمة المجتمع في الظروف كافة، وتنمية المبادرات الاجتماعية كلٍ بمجاله.// انتهى //18:16ت م0140