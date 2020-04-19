جدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسبذلت أسواق محافظة جدة جهودها في تأمين احتياجات الأسر من السلع والمنتجات الغذائية التي اعتاد الجميع على الإقبال عليها وتتناسب مع معايشة إطلالة شهر رمضان المبارك من المشروبات والحلويات والأجبان والمكسران واللحوم ومتطلبات اعداد السفر الرمضانية .ورصدت عدسة "واس" خلال جولة لها توفر المخزون التمويني من مختلف الأصناف الغذائية للسلع الرمضانية في أسواق المحافظة وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها بالتسوق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروش كورونا المستجد "كوفيد-١٩" .وعبر العديد من المتسوقين عن استحسانهم بتواجد العرض الكافي من المؤن الغذائية واستقرار الأسعار ، وعدم وجود أي نقص أو شح في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراءها .وأكدوا التزامهم خلال حركة تنقلهم داخل الأسواق بالاحترازات الوقائية المتخذة من إدارات الأسواق والمحلات التجارية التي فرضتها أمانة محافظة جدة من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق ونحوها إضافة لارتداء القفازات والكمامات والحفاظ على النظافة العامة .من جانبها نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة عدداً من الجولات الميدانية على المنشآت التجارية التموينية، ومباشرتها البلاغات والشكاوى لأي مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة والعمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين .كما استهدفت هذه الجولات مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود بالمنطقة والمحافظات التابعة لها ، للتأكد من توفر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.// انتهى //18:21ت م0141