الشقيق 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، توزيع أكثر من " 100 " سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية معاذ بن سعد الفلقي، أن السلال شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة, مبيناً أن عدداً من الفرق التطوعية أسهمت في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها ، وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن وجودهم تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.// انتهى//18:27ت م0143