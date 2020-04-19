جيزان 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسنفذت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان برنامجاً تدريبياً عن بُعد، بعنوان " مفهوم العلاقات العامة ".وهدف البرنامج إلى تطوير وتأهيل أكثر من 20 عضوا من أعضاء الجمعية في آلية تنظيم وهيكلة إدارة العلاقات العامة وبأسلوب احترافي ومثالي.وتناول البرنامج مفاهيم العلاقات العامة ، والعوامل التي أدت إلى ظهور العلاقات العامة ، وأنشطة ومهام العلاقات العامة ، وأهداف ومبادئ تطبيق العلاقات العامة ، والتخطيط ووضع البرامج للعلاقات العامة، والتعامل مع وسائل الإعلام ، إلى جانب استعراض مهارات الاتصال الفعّال.// انتهى //18:28ت م0144