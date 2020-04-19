ثقافي / " مفهوم العلاقات العامة " برنامج تدريبي عن بُعد بجازان
الأحد 1441/8/26 هـ الموافق 2020/04/19 م واس
جيزان 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس
نفذت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان برنامجاً تدريبياً عن بُعد، بعنوان " مفهوم العلاقات العامة ".
وهدف البرنامج إلى تطوير وتأهيل أكثر من 20 عضوا من أعضاء الجمعية في آلية تنظيم وهيكلة إدارة العلاقات العامة وبأسلوب احترافي ومثالي.
وتناول البرنامج مفاهيم العلاقات العامة ، والعوامل التي أدت إلى ظهور العلاقات العامة ، وأنشطة ومهام العلاقات العامة ، وأهداف ومبادئ تطبيق العلاقات العامة ، والتخطيط ووضع البرامج للعلاقات العامة، والتعامل مع وسائل الإعلام ، إلى جانب استعراض مهارات الاتصال الفعّال.
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18:28ت م
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