عرعر 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسرصدت "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود المكثفة للقطاعات الأمنية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات، وانتشارهم من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع لأمر منع التجول.وشهدت الطرقات والأحياء التزاماً تاماً من الجميع، في مشهد حضاري يدل على الوعي من قبل المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.// انتهى //18:36ت م0145