الرياض 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المجمعة، اليوم، درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان شرح أهم مسائل الصيام"، يلقيه الشيخ محمد بن سليمان البريه، ويستمر ثلاثة أيام، عبر البث المباشر لحساب الجمعية بمنصة تويتر في تمام السابعة مساءً.ويأتي تنظيم هذا الدرس عن بعد استمراراً لجهود الوزارة في نشر العلم النافع، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، في ظل ظروف الأزمة الحالية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها القيادة الرشيدة، والتباعد الاجتماعي، واستخدام تقنية البث المباشر لإيصال رسالتها المجتمعية.// انتهى //18:38ت م0146